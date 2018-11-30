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Евросоюз готовит изменения в санкции против РФ 

Прайм 1 час назад
Фото: Reuters
Евросоюз ведет работу над изменениями в санкциях по отношению к России "в связи с подрывом суверенитета Украины", соответствующие рабочие документы обнародованы в базе данных евроинститутов.
Ранее анонимный источник в структурах ЕС говорил журналистам, что Европейский союз может в качестве реакции на выборы, прошедшие в Донбассе 11 ноября, расширить список санкций.
В базе документов ЕС, над которыми в настоящее время идет работа, появились два упоминания о возможных новых мерах в отношении РФ.
"Предложение высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Совету о внесении изменений в решение совета 2014/145/CFSP относительно ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", — говорится в ссылке на документ, доступ к содержанию которого закрыт.
Помимо этого, в повестке группы советников Евросоюза по вопросам международного права впервые после встречи министров иностранных дел в ноябре появился пункт "Подрыв суверенитета Украины: проект решения Совета и имплементация регулирования". Это может указывать на проработку возможных ограничительных мер против РФ.
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ЕС , В мире , Политика
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