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В Киеве предложили задерживать российские суда 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в пятницу предложил в ответ на действия РФ в Керченском проливе задерживать российские суда.
В воскресенье три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России в Черном море и были задержаны.
"Если Россия незаконно арестовывает наши корабли и сажает наших морских пехотинцев в тюрьму, то российские корабли должны быть арестованы", — заявил Гройсман в интервью немецкому изданию Die Welt.
В четверг после инцидента в Черном море, еще больше обострившего отношения Киева и Москвы, вступил в силу закон о введении военного положения в десяти областях Украины, в частности Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Путин отметил, что у Порошенко есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому ему нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции.
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Комментарии94
Петр Порошенко , Владимир Гройсман , Владимир Путин , СБУ , В мире , Политика , Украина
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