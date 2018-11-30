В Киеве предложили задерживать российские суда

В воскресенье три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России в Черном море и были задержаны.

"Если Россия незаконно арестовывает наши корабли и сажает наших морских пехотинцев в тюрьму, то российские корабли должны быть арестованы", — заявил Гройсман в интервью немецкому изданию Die Welt.

В четверг после инцидента в Черном море, еще больше обострившего отношения Киева и Москвы, вступил в силу закон о введении военного положения в десяти областях Украины, в частности Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.