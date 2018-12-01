Мэй обвинили в «отравлении атмосферы» G20

Антироссийское заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заведомо отравляет рабочую атмосферу G20 d Буэнос-Айресе . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя посольства РФ в Лондоне.

По его словам, события в Керченском проливе были провокацией, организованной Киевом.

«Поэтому неясно, что имеет в виду британский премьер, когда говорит о необходимости деэскалации ситуации», — говорится в сообщении.

На саммите G20 Тереза Мэй призвала Россию освободить корабли и моряков ВМС Украины, которые были задержаны российскими пограничниками. Она также заявила о приверженности Лондона санкционному давлению на РФ.