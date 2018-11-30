Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что будет добиваться ужесточения санкций против России в связи с инцидентом в Керченском проливе.
«Мы всегда находились на первой линии в Евросоюзе, призывая к санкциям против России в ответ на ее поведение. Мы продолжим настаивать на таких мерах, которые мы считаем надлежащими санкциями в отношении России», — сказала Мэй журналистам.
По её словам, РФ должна освободить корабли и моряков, а также снизить уровень напряжённости.
Утром 25 ноября корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России в Керченском проливе и не подчинялись требованиям пограничной службы ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом главы Украины Петра Порошенко перед выборами.
Ранее News.ru писал о том, что сенат США единогласно принял резолюцию, предложенную республиканцем Роном Джонсом и демократом Крисом Мерфи, осуждающую «агрессивные действия» России против Украины.