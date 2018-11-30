Мэй хочет ужесточить санкции против РФ из-за украинских кораблей

«Мы всегда находились на первой линии в Евросоюзе, призывая к санкциям против России в ответ на ее поведение. Мы продолжим настаивать на таких мерах, которые мы считаем надлежащими санкциями в отношении России», — сказала Мэй журналистам.

По её словам, РФ должна освободить корабли и моряков, а также снизить уровень напряжённости.