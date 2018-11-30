Климкин: Украина в ближайшее время расторгнет около 40 соглашений с Россией

Украина в ближайшее время намерена расторгнуть в одностороннем порядке около 40 двусторонних соглашений с Россией . Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала "1+1".

"Мы за последнее время "убили" 48 международных соглашений (с РФ), но к ним нужно относиться очень аккуратно, в контексте того, что то, что мы эти соглашения "убиваем", не навредило нашим украинским гражданам. Следующая порция будет очень быстро — около 40 соглашений", — сказал украинский дипломат.

Он отметил, что Киев коренным образом пересматривает всю двустороннюю договорно-правовую базу с РФ.

"Все, что существовало до войны (до 2014 года), оно по определению не имеет смысла", — подчеркнул Климкин.

Договорная база украинско-российских отношений насчитывала 375 документов. Действие части из них было остановлено в последние годы из-за вооруженного конфликта в Донбассе и воссоединения Крыма с РФ.

24 сентября Россия получила официальную ноту от Киева о непродлении Договора о дружбе.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.