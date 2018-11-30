Украина пообещала разорвать еще 40 договоров с Россией

Украина за последнее время «убила» 48 двусторонних договоров с Россией , а вскоре «убьет» еще примерно 40. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в эфире канала «1+1».

«Мы досконально пересматриваем нашу договорную базу», — сообщил он, объяснив, что соглашения, заключенные между Россией и Украиной до 2014 года, «бессмысленны».

По словам министра, новая «порция» российско-украинских договоров, которые будут денонсированы, последует «очень скоро».

При этом Климкин подчеркнул, что к расторжению договоров власти Украины относятся «очень аккуратно» — чтобы «убийство» не навредило рядовым украинцам.

В начале осени Украина не продлила действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.