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Украина пообещала разорвать еще 40 договоров с Россией 

Рамблер + ещё 3 7 часов назад
Украина за последнее время «убила» 48 двусторонних договоров с Россией, а вскоре «убьет» еще примерно 40. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в эфире канала «1+1».
«Мы досконально пересматриваем нашу договорную базу», — сообщил он, объяснив, что соглашения, заключенные между Россией и Украиной до 2014 года, «бессмысленны».
По словам министра, новая «порция» российско-украинских договоров, которые будут денонсированы, последует «очень скоро».
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При этом Климкин подчеркнул, что к расторжению договоров власти Украины относятся «очень аккуратно» — чтобы «убийство» не навредило рядовым украинцам.
В начале осени Украина не продлила действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
Павел Климкин , В мире , Видео , Украина
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