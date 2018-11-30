Меркель попросила Украину «быть умной»

"Просьба к Украине — быть умной", — это слова канцлера Германии Ангелы Меркель на экономической конференции Германии и Украины в Берлине.

Канцлер подчеркнула: ситуацию в Керченском проливе можно решить только мирным путем, передает телеканал "Россия 24".