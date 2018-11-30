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Меркель попросила Украину «быть умной» 

Вести.Ru 1 час назад
"Просьба к Украине — быть умной", — это слова канцлера Германии Ангелы Меркель на экономической конференции Германии и Украины в Берлине.
Канцлер подчеркнула: ситуацию в Керченском проливе можно решить только мирным путем, передает телеканал "Россия 24".
"Я намерена обсудить эту тему с российский президентом Владимиром Путиным на саммите "двадцатки"​​​, — заявила Меркель. — Мы позаботимся об этом. Тем не менее, у нас есть просьба к украинской стороне — сохранять умный подход. Мы знаем, что мы можем разрешить это только разумно и только в рамках переговоров друг с другом, потому что военное решение невозможно".
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Владимир Путин , В мире , Видео , Украина , Германия
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