Украинский лидер Пётр Порошенко прокомментировал решение президента США Дональда Трампа отменить встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20.
«Вот как поступают великие лидеры», — написал Порошенко в Twitter, комментируя публикацию Трампа.
Ранее Трамп заявил, что отменяет встречу с Путиным на G20 из-за инцидента в Керченском проливе.
В США отметили, что президент принял решение после разговора с госсекретарём США Майком Помпео, советником Джоном Болтоном и главой аппарата Белого дома Джоном Келли.
В Кремле, комментируя слова Трампа, указали, что пока не располагают официальными данными о таком решении.