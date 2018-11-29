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Порошенко прокомментировал слова Трампа об отмене встречи с Путиным 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Украинский лидер Пётр Порошенко прокомментировал решение президента США Дональда Трампа отменить встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20.
«Вот как поступают великие лидеры», — написал Порошенко в Twitter, комментируя публикацию Трампа.
Ранее Трамп заявил, что отменяет встречу с Путиным на G20 из-за инцидента в Керченском проливе.
В США отметили, что президент принял решение после разговора с госсекретарём США Майком Помпео, советником Джоном Болтоном и главой аппарата Белого дома Джоном Келли.
В Кремле, комментируя слова Трампа, указали, что пока не располагают официальными данными о таком решении.
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Джон Болтон , Петр Порошенко , Джон Келли , Дональд Трамп , Владимир Путин , В мире , США , Украина
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