Порошенко прокомментировал слова Трампа об отмене встречи с Путиным

«Вот как поступают великие лидеры», — написал Порошенко в Twitter, комментируя публикацию Трампа.

Ранее Трамп заявил, что отменяет встречу с Путиным на G20 из-за инцидента в Керченском проливе.

В США отметили, что президент принял решение после разговора с госсекретарём США Майком Помпео, советником Джоном Болтоном и главой аппарата Белого дома Джоном Келли

В Кремле, комментируя слова Трампа, указали, что пока не располагают официальными данными о таком решении.