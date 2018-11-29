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Трамп отменил формальные встречи с главами Турции и Южной Кореи 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп отменил формальные встречи с главами Турции и Южной Кореи — Тайипом Эрдоганом и Мун Чжэ Ином на саммите G20 в Аргентине, сообщает Reuters.
Трамп отменил встречу с Путиным после переговоров с Помпео
Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, вместо запланированных ранее формальных встреч, Трамп проведет неформальные беседы с лидерами.
Ранее Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине. По его словам, отмена связана с инцидентом в Керченском проливе.
Как Россия реагирует на отказ Трампа от беседы с Путиным — в онлайн-трансляции "Газеты.Ru".
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В мире , Аргентина , Южная Корея , США , Турция
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