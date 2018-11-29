Главные события четверга

Командующий ВМС Украины пообещал вернуть задержанные суда

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко пообещал вернуть задержанные в Керченском проливе украинские суда на родину, а также собрался убедить Турцию закрыть России проход через пролив Босфор из Черного в Средиземное море.

Порошенко обратился к НАТО с надеждой

Президент Украины Петр Порошенко вновь призвал НАТО направить военные корабли в район керченского инцидента, на этот раз в интервью таблоиду Bild

Крым защитит «всевидя

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В Крыму построят радиолокационную станцию „Воронеж-М“ системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) нового поколения, сообщает »Интерфакс» со ссылкой на генерального конструктора СПРН Сергея Боева

Многомиллиардная операция по спасению Байкала провалилась

Министерство природы России потратило на улучшение экологии Байкала больше восьми миллиардов рублей в 2015-2018 годах, однако она только ухудшилась

Путин сделал заявление по пенсиям

Рост пенсий россиян не прекратится. Об этом, как сообщает РИА Новости, на пленарном заседании форума «Россия зовет» заявил президент страны Владимир Путин.

Сборная России расстроила россиян

Сборная России опустилась с 41-го на 48-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), который опубликован на официальном сайте организации.

Киев заявил о блокировании портов в Азовском море

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обвинил Россию в блокировании украинских портов Мариуполь и Бердянск в Азовском море для входа и выхода судов.

Нурмагомедов объяснил отказ пожать руку Канделаки

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отказ пожать руку генеральному продюсеру телеканала «Матч ТВ» Тине Канделаки.

Кокорину с Мамаевом предрекли Новый год в СИЗО

В России подорожает мобильная связь

Тарифы на мобильную связь в России могут немного вырасти вследствие инфляции и дополнительных расходов операторов из-за новых законов, в том числе "пакета Яровой".

Медведев решил судьбу «Шипов»