Федеральное большое жюри в Питтсбурге предъявило обвинение россиянину Илью Кулькову по пяти пунктам, включая электронное мошенничество и отмывание денег, сообщило в четверг министерство юстиции США.
"Согласно обвинению, представленному суду, в период между 22 января и 2 февраля 2017 года Кульков взломал стационарный компьютер, находящийся в Питтсбургском национальном гольф-поле в Гибсонии, штате Пенсильвания, из его дома в России. Как только Кульков получил контроль над Питтсбургским национальным компьютером, он начал систематично заниматься интернет-мошенничеством, покупая и экспортируя товары из США в Барнаул, Россию", — следует из опубликованного комментария минюста.