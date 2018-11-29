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В США обвинили россиянина Илью Кулькова в мошенничестве 

РИА Новости + ещё 8 2 часа назад
Фото: CC BY 3.0 / Coolcaesar / Министерство юстиции США
Федеральное большое жюри в Питтсбурге предъявило обвинение россиянину Илью Кулькову по пяти пунктам, включая электронное мошенничество и отмывание денег, сообщило в четверг министерство юстиции США.
"Согласно обвинению, представленному суду, в период между 22 января и 2 февраля 2017 года Кульков взломал стационарный компьютер, находящийся в Питтсбургском национальном гольф-поле в Гибсонии, штате Пенсильвания, из его дома в России. Как только Кульков получил контроль над Питтсбургским национальным компьютером, он начал систематично заниматься интернет-мошенничеством, покупая и экспортируя товары из США в Барнаул, Россию", — следует из опубликованного комментария минюста.
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Минюст РФ , Министерство юстиции США , В мире , Криминал , США , Питтсбург
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