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«Наглость Киева вышла за рамки». Политолог о заявлении Меркель 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © REUTERS / Fabrizio Bensch
Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Киев к "умному подходу" в связи с инцидентом в Черном море. Политолог Леонид Савин в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление, отметив, что руководство Украины нарушило все рамки международных отношений.
Киев должен продемонстрировать "умный подход" в связи с инцидентом с кораблями в Черном море, решение возможно только в рамках диалога, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Я намерена обсудить эту тему с российский президентом (Владимиром Путиным — ред.) на саммите "двадцатки". Мы позаботимся об этом, тем не менее у нас есть просьба к украинской стороне сохранять умный подход. Мы знаем, что мы можем разрешить это только разумно и только в рамках переговоров друг с другом, потому что военное решение невозможно", — сказала Меркель, выступая на открытии третьего Германо-украинского форума в Берлине.
Политолог, главный редактор информационно-аналитического издания "Геополитика" Леонид Савин в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.
"Запад не может поддерживать такого партнера, тем более на тех условиях, которые выдвигает Киев. Есть определенные рамки, границы в международных отношениях, которые не следует переходить. Не только Германия, но и другие европейские страны уже понимают, что наглость нынешнего украинского режима превышает все пределы. По ряду инцидентов, в которых Украина выдает себя пострадавшей стороной, есть факты и доказательства того, что это были преднамеренные провокации. В частности, речь идет о последнем инциденте в Керченском проливе. Кроме того, нужно учитывать интересы крупных европейских государств — Германии, Франции и других — по сотрудничеству с РФ. Украина всячески пытается препятствовать нашим нормальным отношениям в экономике, торговле, бизнесе, политике. Требования, которые выдвигает Киев по предоставлению разной помощи, по защите украинских интересов на международных площадках, вызывают недоумение у европейских политиков. Думаю, что чем дальше, тем больше это наглое поведение представителей украинского истеблишмента будет вызывать не только озабоченность, но и конкретные действия европейцев", — сказал Леонид Савин.
Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских катеров и кораблей. Суда были задержаны, на борту оказались 24 украинских военных, в том числе сотрудники СБУ, координировавшие провокацию. Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.
Президент России Владимир Путин назвал ситуацию в Керченском проливе заранее заготовленной провокацией украинских властей в преддверии выборов. Глава государства подчеркнул, что российские пограничники выполняли свой долг по защите государственной границы.
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Комментарии1
Ангела Меркель , Владимир Путин , СБУ , ИА Sputnik , В мире , Политика , Статьи , Германия
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