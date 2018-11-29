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В ООН заявили о необходимости пересмотра санкций по Сирии 

RT на русском + ещё 1 3 часа назад
Фото: Reuters
Помощник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн заявил, что санкции Запада против Сирии необходимо изменить так, чтобы они не вредили мирным гражданам и тем сирийцам, которые захотят вернуться на родину.
«Любые санкции, которые ударяют по мирным гражданам, неправильны… Я не могу сказать, должны ли они быть сняты, но их точно нужно постоянно изучать и изменять, чтобы не дать им навредить мирным гражданам, в том числе тем, кто может захотеть сейчас вернуться как беженцы из других стран», — цитирует РИА Новости Эгеланна.
Эгеланн сообщил, что вопрос снятия санкций Запада с Сирии неоднократно затрагивали в ходе обсуждений на целевой группе по гуманитарным вопросам.
При этом государства, поддерживающие Дамаск, отмечали, что санкции вредят мирным гражданам.
В свою очередь, страны, которые ввели и поддержали ограничительные меры, заявляли, что правительство Сирии не потребовало сделать никаких исключений.
В конце сентября главы российского и сирийского МИД Сергей Лавров и Валид Муаллем в ходе встречи в Нью-Йорке выступили за отмену введённых против Дамаска односторонних санкций.
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Сергей Лавров , Валид Муаллем , МИД , ООН , РИА Новости , В мире , Ближний Восток , Сирия
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