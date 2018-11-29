В ООН заявили о необходимости пересмотра санкций по Сирии

Помощник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн заявил, что санкции Запада против Сирии необходимо изменить так, чтобы они не вредили мирным гражданам и тем сирийцам, которые захотят вернуться на родину.

«Любые санкции, которые ударяют по мирным гражданам, неправильны… Я не могу сказать, должны ли они быть сняты, но их точно нужно постоянно изучать и изменять, чтобы не дать им навредить мирным гражданам, в том числе тем, кто может захотеть сейчас вернуться как беженцы из других стран», — цитирует РИА Новости Эгеланна.

Эгеланн сообщил, что вопрос снятия санкций Запада с Сирии неоднократно затрагивали в ходе обсуждений на целевой группе по гуманитарным вопросам.

При этом государства, поддерживающие Дамаск, отмечали, что санкции вредят мирным гражданам.

В свою очередь, страны, которые ввели и поддержали ограничительные меры, заявляли, что правительство Сирии не потребовало сделать никаких исключений.