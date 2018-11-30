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Украина приготовилась к захвату российских кораблей и военных 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
На Украине принимается решение о зеркальных действиях в ответ на захват Россией трех кораблей Военно-морских сил Украины — катеров «Бердянск» и «Никополь», буксира «Яны Капу» и 24 украинских моряков. Об этом в пятницу, 30 ноября, заявил руководитель аппарата Службы безопасности Украины Игорь Гуськов, передает телеканал «112 Украина».
«Принимается решение о проведении соответствующих зеркальных действий в ответ на действия российского агрессора», — сообщил он.
Ранее о том, что против действий России следует принимать зеркальные меры, говорил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
«Если Россия незаконно захватывает наши корабли и сажает наших моряков в тюрьму, то и российские корабли должны быть задержаны», — сказал премьер.
25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве назвали действия украинской стороны провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, были арестованы на два месяца.
В Киеве сочли действия России «актом военной агрессии», в ряде областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем, было введено военное положение. 30 ноября власти страны ограничили въезд на территорию Украины российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.
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Игорь Гуськов , Владимир Гройсман , ФСБ , СБУ , В мире , Армия , Украина
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