Украина приготовилась к захвату российских кораблей и военных

«Принимается решение о проведении соответствующих зеркальных действий в ответ на действия российского агрессора», — сообщил он.

Ранее о том, что против действий России следует принимать зеркальные меры, говорил премьер-министр Украины Владимир Гройсман

«Если Россия незаконно захватывает наши корабли и сажает наших моряков в тюрьму, то и российские корабли должны быть задержаны», — сказал премьер.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве назвали действия украинской стороны провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, были арестованы на два месяца.

В Киеве сочли действия России «актом военной агрессии», в ряде областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем, было введено военное положение. 30 ноября власти страны ограничили въезд на территорию Украины российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.