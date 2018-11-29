В Киеве отменили Новый год

В связи с введением военного положения, новогодний парад в Киеве в 2018 году не состоится.

В украинской столице отменили новогодний парад, который впервые должен был состояться 23 декабря. Как сообщает golos.ua, в связи с введением в стране военного положения парад не состоится.

Более тысячи танцоров, акробатов, музыкантов и представителей молодежи должны были участвовать в новогоднем марше, к которому киевлян начали готовить еще в сентябре.

«Учитывая ситуацию, которая сложилась в нашей стране, мы считаем, что подобные развлекательные мероприятия в такой момент будут неуместны», — отметили организаторы.

Парад, по их словам, может состояться в январе следующего года, когда на Украине «будет больше поводов для празднования». Марш пройдет от Оперного театра до Софийской площади, а обладатель лучшего костюма выиграет поездку в Грузию.