Украина намерена попросить закрыть Босфорский пролив

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что украинская сторона попросит Турцию закрыть Босфорский пролив из-за России

Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, он уверен в том, что мировое сообщество возложит на Россию ответственность в связи с инцидентом в Керченском проливе.

«В связи с этим и нормами конвенции Монтре, а именно — 19-й пункт, будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике для того, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права», — сказал он.

Ранее Воронченко сказал, что целью украинских судов было «показать своё лицо в Керченском проливе и Азовском море, и показать, на что способны эти катера».

25 ноября в ФСБ России сообщили, что три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.