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Арестованный в Греции россиянин Винник объявил голодовку 

RT на русском + ещё 3 3 часа назад
Фото: Reuters
Арестованный в Греции россиянин Александр Винник заявил, что четвертый день проводит голодовку, сообщает РИА Новости.
«Иногда кружится голова. Пью только воду», — сказал Винник.
По его словам, на третий день ему провели медицинский осмотр.
Адвокаты сообщили, что заявления о голодовке Винника и соответствующие документы переданы в греческие компетентные органы, занимающиеся защитой прав человека.
Ранее стало известно, что Верховный суд Греции отложил рассмотрение апелляции о выдаче россиянина Александра Винника во Францию до 29 ноября.
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Александр Винник , РИА Новости , В мире , Другое , Греция
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