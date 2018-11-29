Арестованный в Греции россиянин Винник объявил голодовку

«Иногда кружится голова. Пью только воду», — сказал Винник.

По его словам, на третий день ему провели медицинский осмотр.

Адвокаты сообщили, что заявления о голодовке Винника и соответствующие документы переданы в греческие компетентные органы, занимающиеся защитой прав человека.

Ранее стало известно, что Верховный суд Греции отложил рассмотрение апелляции о выдаче россиянина Александра Винника во Францию до 29 ноября.