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Эрдоган захотел стать посредником между Россией и Украиной 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Турции Тайип Эрдоган выразил готовность стать посредником между Москвой и Киевом в инциденте с украинскими военными кораблями, которые нарушили границу России в Керченском проливе.
По словам источника в канцелярии президента Турции, Эрдоган провел переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко, «выслушал позиции обеих сторон в связи с инцидентом в Черном море и отметил важность разрешения сложившейся ситуации дипломатическим путем», передает ТАСС.
«Мы обсудили с обеими сторонами, что может быть сделано, и можем ли мы играть роль посредника», — цитирует Эрдогана Анатолийское агентство.
Накануне в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил вопросы безопасности в Черноморском регионе в контексте инцидента в Керченском проливе.
Напомним, президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, которую организовал украинский лидер Петр Порошенко в преддверии выборов.
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Комментарии1
Реджеп Эрдоган , Петр Порошенко , Владимир Путин , ИА Anadolu , ИТАР-ТАСС , В мире , Политика , Москва , Турция
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