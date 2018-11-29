Эрдоган захотел стать посредником между Россией и Украиной

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил готовность стать посредником между Москвой и Киевом в инциденте с украинскими военными кораблями, которые нарушили границу России в Керченском проливе.

Владимиром Путиным и По словам источника в канцелярии президента Турции, Эрдоган провел переговоры с президентами России и Украины Петром Порошенко , «выслушал позиции обеих сторон в связи с инцидентом в Черном море и отметил важность разрешения сложившейся ситуации дипломатическим путем», передает ТАСС

«Мы обсудили с обеими сторонами, что может быть сделано, и можем ли мы играть роль посредника», — цитирует Эрдогана Анатолийское агентство.

Накануне в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил вопросы безопасности в Черноморском регионе в контексте инцидента в Керченском проливе.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, которую организовал украинский лидер Петр Порошенко в преддверии выборов.