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Трамп решил разобраться с инцидентом в Керченском проливе 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крыммммммммммм
Президент США Дональд Трамп подтвердил свое поручение подготовить ему отчет об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе. Об этом пишет New York Post.
«Вопрос том, предупреждали ли украинские корабли россиян о своем проходе. У них есть система, и она работала, — заявил он на встрече с журналистами в Белом доме. — Мне не понравился этот инцидент. Мы получим детальный отчет и выясним, что произошло».
Трамп также повторил, что примет решение о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Аргентине после изучения отчета.
25 ноября два украинских бронекатера и буксир с вооружением на борту были задержаны российскими пограничниками за нарушение государственной границы и отказ остановиться. Российская сторона после многократных предупреждений была вынуждена применить силу. По информации ФСБ, украинские корабли зашли в территориальные воды России, которые были таковыми еще до включения Крыма в состав страны; Киев считает, что инцидент произошел в международных водах. Украина не признает российский статус полуострова и вод вблизи него соответственно.
Ранее американский лидер уже выразил недовольство ситуацией в акватории пролива и пригрозил отменить встречу с Путиным. Встреча лидеров России и США планируется в рамках саммита G20 в Аргентине, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря. Ожидается, что Трамп и Путин обсудят всю проблематику двусторонних отношений.
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Дональд Трамп , Владимир Путин , В мире , Политика , США
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