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Волкер: администрация США обсуждает варианты ответных мер на ситуацию в Черном море 

ТАСС + ещё 2 5 часов назад
Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможные варианты ответных мер на ситуацию вокруг Керченского пролива. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер в опубликованном в среду интервью газете The Washington Post.
"Отвечающие за национальную безопасность должностные лица из различных управлений [вашингтонской администрации] встретились во вторник, чтобы обсудить варианты ответных мер США на ситуацию в Керченском проливе", — пишет издание, ссылаясь на данные Волкера. "Мы ищем пути урегулирования нынешнего кризиса и оказания давления на переговоры с целью вернуться к поиску политического решения", — цитирует The Washington Post непосредственно слова Волкера.
Спецпредставитель также выразил точку зрения, что "действия России явно носят незаконный характер". "Кроме того, не было обстоятельств, которые могут оправдать обстрел украинских судов и арест моряков", — полагает он.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что призыв Госдепартамента к европейским странам не ослаблять санкции в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе поощряет и провоцирует провокационные действия украинских властей. Министр также отмечал, что спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер не способствует урегулированию ситуации в стране, а "выступает в роли ярого и некритичного защитника любых провокационных действий киевского режима".
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Комментарии372
Курт Волкер , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Госдеп США , Администрация США , Washington Post , В мире , Видео , Политика , США
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