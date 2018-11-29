Волкер: администрация США обсуждает варианты ответных мер на ситуацию в Черном море

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможные варианты ответных мер на ситуацию вокруг Керченского пролива. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер в опубликованном в среду интервью газете The Washington Post.

"Отвечающие за национальную безопасность должностные лица из различных управлений [вашингтонской администрации] встретились во вторник, чтобы обсудить варианты ответных мер США на ситуацию в Керченском проливе", — пишет издание, ссылаясь на данные Волкера. "Мы ищем пути урегулирования нынешнего кризиса и оказания давления на переговоры с целью вернуться к поиску политического решения", — цитирует The Washington Post непосредственно слова Волкера.

Спецпредставитель также выразил точку зрения, что "действия России явно носят незаконный характер". "Кроме того, не было обстоятельств, которые могут оправдать обстрел украинских судов и арест моряков", — полагает он.