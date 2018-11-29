МВФ выкручивает руки Украине

В октябре МВФ заявили о заключении соглашения о новой 14-месячной программе поддержки украинской экономике в формате кредитования "стенд-бай". Необходимой мерой для сотрудничества с МВФ стало повышение тарифов на газ для населения более, чем на 23 процента.