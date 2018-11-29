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МВФ выкручивает руки Украине 

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Фото: РИА Новости
Международный Валютный Фонд готов оказать Украине помощь, но условия для Киева меняться не будут, несмотря на введенное в стране военное положение. Таков итог телефонного разговора президента Петра Порошенко и директора-распорядителя Фонда Кристин Лагард.
В октябре МВФ заявили о заключении соглашения о новой 14-месячной программе поддержки украинской экономике в формате кредитования "стенд-бай". Необходимой мерой для сотрудничества с МВФ стало повышение тарифов на газ для населения более, чем на 23 процента.
В конце ноября Верховная Рада приняла закон о госбюджете на 2019 год, предельный уровень дефицита в нем — 90 миллиардов гривен. Сейчас этот проект рассматривают специалисты МВФ и, если Украина выполнит все требования фонда к 10 декабря, помощь будет оказана.
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Кристин Лагард , Петр Порошенко , Международный валютный фонд , Верховная Рада , В мире
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