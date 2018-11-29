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Глава МИД Испании извинился за фразу об убитых индейцах 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель извинился за высказывания об истории США и американских индейцах, которые вызвали шквал критики в его адрес.
Боррель в ходе одного из выступлений в Мадриде заявил, что независимость США родилась практически без истории, а «единственное, что они сделали, — убили индейцев», передает РИА «Новости».
В ответ на это радикальная организация «Движение американских индейцев» (American Indian Movement) назвала Борреля «расистом».
Политик написал в Twitter, что «выразился в просторечной манере», о чем теперь сожалеет.
Он пояснил, что эти слова были произнесены в контексте объяснения о том, что «построить федеративный союз в США было проще, чем в Европе», так как там между колониями не было многовековых «кровопролитных войн, как в Старом Свете».
«Напротив, они объединились, чтобы покончить с коренными жителями Северной Америки», — пояснил глава МИД Испании свою мысль.
Также он признал, что уничтожение индейцев происходило «в больших масштабах», и это «нельзя недооценивать».
Однако Ассоциация по делам американских индейцев (The Association on American Indian Affairs (AAIA) сочла эти извинения недостаточными, написав в Facebook, что в качестве извинений Боррель должен «пойти в музеи Испании и вернуть наши культурное и священное наследие и останки и вещи наших предков».
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МИД , РИА Новости , В мире , Европа , Испания , Мадрид , США
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