Глава МИД Испании извинился за фразу об убитых индейцах

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель извинился за высказывания об истории США и американских индейцах, которые вызвали шквал критики в его адрес.

Боррель в ходе одного из выступлений в Мадриде заявил, что независимость США родилась практически без истории, а «единственное, что они сделали, — убили индейцев», передает РИА «Новости»

В ответ на это радикальная организация «Движение американских индейцев» (American Indian Movement) назвала Борреля «расистом».

Политик написал в Twitter, что «выразился в просторечной манере», о чем теперь сожалеет.

Он пояснил, что эти слова были произнесены в контексте объяснения о том, что «построить федеративный союз в США было проще, чем в Европе», так как там между колониями не было многовековых «кровопролитных войн, как в Старом Свете».

«Напротив, они объединились, чтобы покончить с коренными жителями Северной Америки», — пояснил глава МИД Испании свою мысль.

Также он признал, что уничтожение индейцев происходило «в больших масштабах», и это «нельзя недооценивать».

Однако Ассоциация по делам американских индейцев (The Association on American Indian Affairs (AAIA) сочла эти извинения недостаточными, написав в Facebook, что в качестве извинений Боррель должен «пойти в музеи Испании и вернуть наши культурное и священное наследие и останки и вещи наших предков».