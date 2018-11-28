В Конгрессе хотят запретить продление ДСНВ, пока Россия не сократит свой ядерный арсенал

Конгрессмен Лиз Чейни и сенатор Том Коттон из Республиканской партии внесли в среду в Конгресс США законопроект, запрещающий выделение средств из американского бюджета на продление действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ), пока Россия не сократит свой ядерный арсенал. Об этом сообщила пресс-служба Коттона.

По ее данным, в случае утверждения законопроекта, средства на продление ДСНВ будут выделены, только когда вашингтонская администрация сможет подтвердить законодателям, что Россия согласилась сократить запасы своего ядерного оружия.

"Ни при каких обстоятельствах Соединенные Штаты не должны соглашаться продлевать ДСНВ, действие которого истекает в 2021 году, без кардинальных улучшений весьма неэффективной сделки, достигнутой администрацией [экс-президента Барака] Обамы, — утверждает Чейни. — На протяжении последних нескольких лет мы видели, как Россия заявляла о новых системах доставки ядерного оружия, и неясно, будут ли эти системы связаны рамками договора. Огромный запас тактических ядерных вооружений России и убежденность в том, что это оружие может быть использовано в рамках доктрины "эскалации ради деэскалации", также крайне важны. Когда все эти проблемы рассматриваются через призму продолжительных нарушений Россией Договора о РСМД [ракетах средней и меньшей дальности], становится ясно, что продление ДСНВ в настоящее время не отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов".

США утверждают, что Россия якобы выработала стратегию "эскалации ради деэскалации", однако в доктринах РФ это не предусмотрено.