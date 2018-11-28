Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Конгрессе хотят запретить продление ДСНВ, пока Россия не сократит свой ядерный арсенал 

ТАСС + ещё 8 2 часа назад
Конгрессмен Лиз Чейни и сенатор Том Коттон из Республиканской партии внесли в среду в Конгресс США законопроект, запрещающий выделение средств из американского бюджета на продление действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ), пока Россия не сократит свой ядерный арсенал. Об этом сообщила пресс-служба Коттона.
По ее данным, в случае утверждения законопроекта, средства на продление ДСНВ будут выделены, только когда вашингтонская администрация сможет подтвердить законодателям, что Россия согласилась сократить запасы своего ядерного оружия.
"Ни при каких обстоятельствах Соединенные Штаты не должны соглашаться продлевать ДСНВ, действие которого истекает в 2021 году, без кардинальных улучшений весьма неэффективной сделки, достигнутой администрацией [экс-президента Барака] Обамы, — утверждает Чейни. — На протяжении последних нескольких лет мы видели, как Россия заявляла о новых системах доставки ядерного оружия, и неясно, будут ли эти системы связаны рамками договора. Огромный запас тактических ядерных вооружений России и убежденность в том, что это оружие может быть использовано в рамках доктрины "эскалации ради деэскалации", также крайне важны. Когда все эти проблемы рассматриваются через призму продолжительных нарушений Россией Договора о РСМД [ракетах средней и меньшей дальности], становится ясно, что продление ДСНВ в настоящее время не отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов".
США утверждают, что Россия якобы выработала стратегию "эскалации ради деэскалации", однако в доктринах РФ это не предусмотрено.
Ранее в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что уклончивая позиция Вашингтона относительно продления действия ДСНВ вызывает озабоченность в Москве. По его словам, серьезную озабоченность в Кремле вызывает и объявленное президентом США Дональдом Трампом 20 октября намерение выйти из ДРСМД.
ТАСС: последние новости
СМИ: минкультуры Украины начало опись имущества в Киево-Печерской лавре Володин: Порошенко решился на провокацию в Керченском проливе для переноса выборов Трамп заявил, что США и страны ЕС недовольны инцидентом в Керченском проливе
Комментарии3
Юрий Ушаков , Дональд Трамп , Республиканская партия США , Конгресс США , В мире , Видео , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыто влияние США на Украину97
Задержанный в Крыму сотрудник СБУ сделал заявление378
Порошенко неожиданно объяснил «провокацию» в Крыму577
Корабли ВМС США прошли через Тайваньский пролив10
Запад закрыл глаза на керченский инцидент171
Видео
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
00:36
В Керчь перебросили новейшее оружие России
Армия Оружие
10:23
Путин рассказал о сделке с Турцией по С-400
Политика Армия
04:08
Новая канатная дорога в Москве сломалась на второй день
Новости Москвы
01:27
В Москву придут январские морозы
Погода Новости Москвы
01:04
Американку арестовали за сладкую вату
Происшествия В мире
02:30
Писатель Елизаров госпитализирован после попытки суицида
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение