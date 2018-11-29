Киев заявил о блокировании портов в Азовском море

На Украине обвинили Россию в блокировании портов в Азовском море

«Заблокированными стоят 35 судов. Движение осуществляется только в направлении российских портов на Азове. То есть, Россия заблокировала украинские порты в Азовском море», — говорится в сообщении.

По его словам, действия российской стороны «свидетельствуют о целенаправленной эскалации ситуации в Азовском море и дестабилизацию региона».

Он добавил, что целю заключается в том, чтобы «вытеснить» Украину.

Ранее политолог Владимир Джаралла в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил планы Киева создать систему мониторинга безопасности в Азовском море. По его словам, сначала речь шла о создании некой военной базы на побережье Азовского моря, куда недавно были переброшены из Одессы судна «Донбасс» и «Корец», а теперь объявлено об инициативе МВД Украины.

Эксперт в области вооружения, председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий в разговоре с Nation News также оценил состояние ВМС Украины.