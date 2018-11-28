Саакашвили не вернется: кто побеждает на выборах в Грузии

Согласно данным экзит-полов, которые обнародовал телеканал «Рустави 2», Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта», набирает 55%. Ее оппонент Григол Вашадзе — кандидат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» — набирает 45%.

Это голосование имеет важное значение, поскольку это последние президентские выборы в Грузии, когда глава государства избирается прямым всенародным волеизъявлением. После окончания президентского срока избранного главы, уже новый глава грузинского государства будет избираться парламентом. Однако полномочия уже нынешнего президента будут сильно сокращены.

Зурабишвили — дочь грузинских эмигрантов, родилась во Франции . Она имела как французское, так и грузинское гражданства, однако после отказалась от французского паспорта. С 1974 года работала во французском министерстве иностранных дел, а в 2003 году была назначена на пост чрезвычайного и полномочного посла Пятой Республики в Тбилиси

Однако уже через год Михаил Саакашвили, занимавший на тот момент пост президента Грузии, лично попросил главу Франции освободить Зурабишвили с должности, отметив, что «дипломата такого класса у Грузии никогда не было».

Однако пути Зурабишвили с тогдашним президентом Грузии разошлись. После своей отставки с поста министра иностранных дел, Зурабишвили создала и возглавила оппозиционную партию «Путь Грузии».

Экс-министр возглавляла партию до 2010 года, затем объявила о своем уходе. Спустя три года она объявила о намерении принять участие в выборах президента, однако не получила этой возможности из-за наличия у нее на тот момент двойного гражданства. На этот раз экс-министр пожертвовала французским паспортом для регистрации в кандидаты. Если она победит, то станет первым в истории Грузии женщиной-президентом. Женщины также не руководили Грузией и в советский период.

Оппонент Зурабишвили — Григол Вашадзе — считается человеком Саакашвили, однако долгое время он проживал в России и даже имел российское гражданство. Он сделал хорошую карьеру в МИД СССР. В настоящий момент женат на известной балерине Нины Ананиашвили , которая многие годы проработала в Большом театре в Москве.

Стоит отметить, что проигрыш Вашадзе ставит крест на возможном помиловании экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который в настоящее время проживает в Нидерландах — на родине супруги. В Грузии его обвиняют в различных коррупционных преступлениях. Правда, и сам Саакашвили заявил, что на родину возвращаться не собирается.

Второй тур выборов в Грузии был назначен в связи с тем, что во время первого тура ни один из кандидатов не смог получить необходимого количества голосов — 50% плюс один голос.

Победа Зурабишвили вряд ли приведет к существенным улучшениям в диалоге Грузии и России, чьи дипломатические отношения были разорваны после войны 2008 года. Однако в последнее время наметилась тенденция к повышению уровня коммуникации — развиваются культурные, туристические и деловые связи, а представители обоих стран даже проводят совместные конференции по различным темам двусторонних связей.

Стороны продолжают переговоры по нормализации отношений — они регулярно проходят в Европе между замглавы российского МИДа Григорием Карасиным и спецпредставителем премьера Грузии Зурабом Абашидзе . Повестка встреч, в основном, связана с гуманитарными и экономическими вопросами, но не с ситуацией вокруг Абхазии и Южной Осетии, независимость которых признает Москва. Тбилиси, в свою очередь, считает эти республики «оккупированными территориями».