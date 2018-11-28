Боевики "Исламского государства" (ИГ, группировка запрещена в РФ) готовят в Сирии химическую атаку против курдских сил, чтобы спровоцировать удар США по сирийским войскам. Об этом сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ.
По данным ведомства, прибывшие в Сирию 11 террористов, подготовленные за рубежом, занимаются наполнением мин химическими веществами.
"Изготовленные химические боеприпасы предназначены для обстрела позиций курдских "Сил демократической Сирии" (СДС), ведущих при поддержке США боевые действия против террористов в районе н. п. Хаджин, провинция Дейр-эз-Зор", — отметили в министерстве.
"Обстрел позиций СДС должен быть произведен боевиками ИГИЛ (устаревшее название ИГ — прим. ТАСС) с направления, где дислоцированы близлежащие сирийские проправительственные формирования, чтобы спровоцировать по ним массированные удары авиации США", — сказали в Минобороны.