В Киево-Печерской лавре идет опись имущества

В Антоновой и Ближней пещерах Киево-Печерской лавры идет опись имущества. В этих местах находятся могила основателя Печерского монастыря преподобного Антония, также там хранятся останки печерских подвижников, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Подобное мероприятие — первое за 30 лет. Опись проводит специальная комиссия Министерства культуры Украины. Ее сопровождают монахи, смотрители пещер и члены Духовного собора лавры. Отдельная просьба — алтарь может осматривать только мужская часть ревизоров. На этом настоял наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.