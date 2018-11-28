Порошенко пообещал передислоцировать войска

Президент Украины Петр Порошенко на фоне введенного им военного положения пообещал передислоцировать войска в некоторых областях страны.

Цель Порошенко, по его собственным словам, которые приводит "Интерфакс-Украина" , не допустить "врага вовнутрь". Где именно будет происходить перемещение войск, он не сообщил, но дал понять, что собирается укрепить границу в Черниговской области, а также пообещал "держать оружие наготове" в районе Азова, в Донецкой и Запорожской областях.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал европейские страны и других партнеров Киева внимательно следить за ситуацией на Донбассе на фоне разворачивающихся событий. Глава МИД РФ отметил, что на Украине "и без военного положения" постоянно грубо нарушается международное гуманитарное право — населенные пункты и объекты социальной инфраструктуры подвергаются обстрелам, гибнут мирные жители.

В Москве опасаются, что с вводом военного положения украинские радикалы и националисты почувствуют, что "у них вообще развязаны руки".