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Порошенко пообещал передислоцировать войска 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Украины Петр Порошенко на фоне введенного им военного положения пообещал передислоцировать войска в некоторых областях страны.
Цель Порошенко, по его собственным словам, которые приводит "Интерфакс-Украина", не допустить "врага вовнутрь". Где именно будет происходить перемещение войск, он не сообщил, но дал понять, что собирается укрепить границу в Черниговской области, а также пообещал "держать оружие наготове" в районе Азова, в Донецкой и Запорожской областях.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал европейские страны и других партнеров Киева внимательно следить за ситуацией на Донбассе на фоне разворачивающихся событий. Глава МИД РФ отметил, что на Украине "и без военного положения" постоянно грубо нарушается международное гуманитарное право — населенные пункты и объекты социальной инфраструктуры подвергаются обстрелам, гибнут мирные жители.
В Москве опасаются, что с вводом военного положения украинские радикалы и националисты почувствуют, что "у них вообще развязаны руки".
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Комментарии1
Петр Порошенко , Сергей Лавров , МИД , Интерфакс , В мире , Армия , Украина
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