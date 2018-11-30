В США приняли резолюцию с осуждением действий России в Керченском проливе

Сенат США принял резолюцию с осуждением действий России в Керченском проливе, где за нарушение российской границы были задержаны три украинских судна, сообщило издание Hill.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

По данным издания, резолюция была принята единогласно без поименного голосования. Резолюция не имеет обязывающего характера для исполнительной власти США

"Сегодня сенат послал ясный сигнал (президенту России) Владимиру Путину, что агрессию его правительства против Украины в Азовском море терпеть не будут. Мы категорически осуждаем любые военные действия России, предпринятые для того, чтобы в одностороннем порядке переписать международные правила", — заявил сенатор Крис Мерфи.

Другой сенатор Рон Джонсон заявил, что резолюция является выражением поддержки Украины. Он выразил одобрение того факта, что резолюция прошла единогласно.

Помимо осуждения действий России, в резолюции говорится, что эти действия "дестабилизируют регион" и "приводят к дальнейшей эскалации". Сенат также призывает международное сообщество выступить против этих действий России.

Ранее Белый дом уведомил российскую сторону об отмене встречи президента США Дональда Трампа с Путиным в Аргентине, сославшись на данный инцидент. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что в Кремле сожалеют о таком решении администрации США . Песков добавил, что теперь "обсуждение серьезных вопросов международной и двусторонней повестки дня откладывается на неопределенное время", однако Путин "готов к проведению контактов со своим американским коллегой".