Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Инцидент в Керченском проливе — предвыборная провокация, возможно даже президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявил его российский коллега Владимир Путин.
Путин рассказал, что будет после его ухода
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, что будет с Россией после его ухода с политической арены.
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа
Кремль обратил внимание на заявление президента США Дональда Трампа о возможной отмене встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на G20.
Украина попросила США о военной базе
Киев пытается убедить США в необходимости создания военной базы на территории Украины, сообщили два источника в правящих кругах страны.
Москву «минируют» из-за рубежа
Звонки с информацией о бомбах в московских ТЦ, начавшие поступать 28 ноября, были совершены из-за рубежа.
В Керчь перебросили новейшее оружие России
В Сети появилось видео противокорабельных ракетных комплексов "Бал" на марше близ Керчи. Переброска новейшего оружия связано с обострением ситуации в зоне Керченского пролива.
Путин пошутил про доллар
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет цели по отказу от доллара, но страну вынуждают пойти на такие меры.
Финляндия "отказалась" от Карелии
В МИД Финляндии заявили, что у Хельсинки нет территориальных претензий к России, и на Карелию страна не претендует.
Смена прописки может привести к лишению водительских прав
Автомобилисты, сменившие место жительства, могут лишиться водительских прав.
УЕФА испугался войны на Украине
УЕФА официально объявил о переносе игры «Ворсклы» и лондонского «Арсенала». Матч группового этапа Лиги Европы должен был состояться в Полтаве.
Украина ввела новые ограничения для россиян
Россиянам ограничат возможность снятия банковских депозитов и обмена валют на Украине. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.
Набиуллина рассказала о последствиях роста НДС
Повышение НДС в России с 1 января 2019 года является фактором краткосрочного влияния на инфляцию, но может иметь и длительные эффекты, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.