За что США мстят пойманным в Венгрии «русским торговцам оружия»

Совершенно голливудская история вокруг «русских, которые торговали оружием и наркотиками», разразилась в Венгрии . Выдачи подозреваемых потребовали Соединенные Штаты , но самое поразительное, что Будапешт отправил «торговцев оружием» в Москву . Почему Венгрия столь дерзко пошла наперекор США и как происходящее связано с войной в Сирии

Венгрия отказала США в депортации двух россиян — отца и сына Любишиных, которых американское правосудие обвиняет в покушении на торговлю наркотиками и оружием. Более того, задержанные в 2016 году в Будапеште Любишины демонстративно выданы в Россию , и, по словам их венгерского адвоката Роберта Фридмана, уже находятся в одном из московских следственных изоляторов. Это неслыханный акт неповиновения Вашингтону со стороны небольшой центрально-европейской страны.

Белый дом пришел в бешенство.

«Соединенные Штаты разочарованы решением правительства Венгрии экстрадировать Любишиных в Россию. У США сильные аргументы, построенные на сотрудничестве с венгерскими правоохранительными органами. Венгрия — партнер и друг США, но это решение ставит вопрос о том, насколько Венгрия привержена сотрудничеству по линии правоохранительных органов», — говорится в письменном заявлении за подписью официального представителя Госдепа Хизер Науэрт.

По ее словам, это решение не соответствует духу сотрудничества двух стран, подрывает совместную работу правоохранительных органов и «делает США, Венгрию и весь мир менее безопасным местом».

США обвиняют Любишиных — Владимира Вячеславовича и Владимира Владимировича — в том, что они при посредничестве гражданина Турции Хамита Насирлиоглу намеревались продать несуществующему «мексиканскому наркокартелю» оружия на 2 миллиона долларов, а часть оплаты даже собирались взять кокаином по бартеру. Под видом «мексиканских наркоторговцев» выступали агенты DEA и ФБР . То есть это с самого начала это была американская провокация типа той, что ранее была опробована на Викторе Буте . В американских спецслужбах это называется «sting operation» («жало»), когда людей просто провоцируют на нечто противозаконное, а затем записывают себе жирную галочку в разделе «борьба с международной торговлей оружием». Выражаясь языком Хизер Науэрт, «делают мир более безопасным».

История Любишиных — кинематографическая квинтэссенция торговли оружием из середины 90-х годов.

После того, как прогрессивное мировое сообщество ввело санкции против Югославии в 1991 году, тихий Будапешт вдруг превратился в новую европейскую Мекку торговцев оружием. В одном и том же ресторане гостиницы «Интерконтиненталь» с видом на Дунай могли одновременно ужинать в компании местных журналистов и девушек поставщики и сербов, и хорватов, и боснийцев, и албанцев, и все прекрасно находили общий язык. Примерно так выглядел Бейрут времен ирано-иракской войны: вечный праздник, который всегда с частными торговцами оружием.

Но затем война закончилась, с ней закончился и праздник. И многие вспомнили об обычной жизни, в котором большой дом с панорамными окнами в «Зеленом поясе» — окружающих на холмах Буду западных пригородах венгерской столицы, где живут нувориши — стал символом тихого успеха. Примерно в это же время Владимир Любишин-старший окончательно переехал в Будапешт со всей семьей. Его сын 1984-го рождения, Владимир Владимирович пошел в элитную частную школу в Будапеште, а затем поехал учиться бизнесу в Англию . Вид на жительство и «постоянный адрес» в Будапеште в «Зеленом поясе» Любишин-старший получил в 1999 году.

В 2010 году 20-летний венгр Андраш Тамаш Дьярмати, вернувшийся на Родину из Англии (где предположительно учился бизнесу вместе с Любишиным-младшим), решил начать свое дело. В пригороде Будапешта он открыл магазинчик по торговле оружием. Магазин этот существует до сих пор и в нем можно купить обычное охотничье оружие, ножи и травматические пистолеты, в основном турецкого производства.

Постепенно Любишины выкупили у Дьярмати доли в этом бизнесе, хотя по факту магазином до сих пор владеет этот молодой человек. Он охотно раздает интервью, а популярность его бизнеса в результате скандала только выросла. Предположительно Хамит Насириоглу и его семья — профессиональные торговцы оружием с двухсотлетним стажем — были абсолютно легальными поставщиками продукции для магазина.

Подвох тут в том, что в Венгрии лицензия на торговлю оружием не подразумевает разделения этого оружия на классы и подвиды. То есть, получив лицензию, вы можете торговать как антикварной турецкой саблей времен осады Вены, так и «калашами», и ракетами «земля-воздух». Эта особенность законодательства и сделала в 90-х годах Будапешт «оружейной Меккой».

Начиная с 2012 года фирма Pilis Defence Systems (PDS), принадлежащая Любишиным и Дьярмати, активно сотрудничала с Министерством обороны Венгрии. Она скупала списываемое вооружение советского, чешского и венгерского производства. Бизнес был абсолютно легален: Любишины на официальных государственных тендерах покупали у венгерских военных все подряд.

Другое дело, что они регулярно выигрывали эти тендеры, на что обратила внимание местная партия «зеленых» — «Диалог за Венгрию» («Párbeszéd Magyarországért»), которую прочно ассоциируют с Джорджем Соросом . Между 2012-2014 годами PDS выиграла десятки тендеров и выкупила у МО Венгрии 1300 ракет «воздух-земля» (речь идет о вертолетных НУРСах), сотни старых ракет «воздух-воздух», ракеты «воздух-земля», десятки авиационных и вертолетных пушек и несметное количество автоматов и пулеметов. Сделки стоили миллионы форинтов и санкционировались тогдашним министром обороны Венгрии Иштваном Шимицко. Закупленное оружие Любишины складировали под Будапештом в местечках Тёкёл и Сигетсентмиклош с целью перепродажи.

Агенты DEA и ФБР выглядели как «стереотипные» латиноамериканцы «из наркокартеля», когда завели разговоры с Хамитом Насириоглу о поставках оружия в одном из отелей на Кипре. Насириоглу также выглядел соответственно: он требовал, чтобы его называли «Джеймс», даже в помещении носил солнцезащитные очки и утверждал, что «есть фирма в Венгрии», которая «все устроит». Загримированные «под Эскобара» американцы жаловались, что им очень мешают жить американские вертолеты, которыми снабжены спецгруппы мексиканской полиции, воюющей с наркокартелями. Потому нужны ракеты «земля-воздух». Турок поддакивал и сопереживал.

В конце концов, американские агенты прибыли в Будапешт, где Любишины свозили их на склад оружия в Сигетсентмиклош и показали свое богатство. Тут американцы решили довести ситуацию до абсурда и завели разговоры о том, что «прямо сейчас наличных мало», но килограмм кокаина стоит в Нью-Йорке на улице 70 тысяч долларов и можно по бартеру. Якобы Любишины согласились на этот дешевый развод из 90-х.

Можно по-разному относиться к частному оружейному бизнесу, но на самом деле между официальными государственными структурами, торгующими оружием, и частными торговцами разница только в объемах и номенклатуре товара. И важная деталь: частные торговцы все равно имеют дело с государством, поскольку оружие не собирают в гаражах. И государства ревностно следят за тем, чтобы частники торговали только «своим» оружием и туда, куда надо.

В тихих барах на набережной случаются такие разговоры: «Ты можешь продавать племени Мумбу-Юмбу только „наше“ оружие и никакое другое. И плевать, что ООН ввела против этих людоедов санкции, там есть задняя дверь, она будет приоткрыта. Позвони по этому телефону и не забудь перечислить 10% в Люксембург на счет пенсионного фонда фирмы Жулики и шпионы Ltd». Так все живут, в том числе и американцы, что прекрасно показала проваленная в тартары спецоперация по «обучению и снабжению» сирийской «умеренной» оппозиции.

Некоторые восточно-европейские страны, как, например, Болгария, с 2014 года активно включились в американскую спецоперацию по снабжению таким вот списанным оружием бывших стран Варшавского договора сирийскую оппозицию и даже Украину. И очень в этом преуспели. А вот Венгрия не стала. Скупленное Любишиными оружие в Сирию, в Афганистан и на Украину не утекло. Очень похоже на то, что именно поэтому американцы затаили недоброе.

Никто не говорит, что Любишины — ангелы с крылышками, но все обвинения в их адрес построены только со слов агентов ФБР и DEA. Хамит Насириоглу был арестован в Черногории (еще одна страна с максимально человеколюбивым подходом к торговцам оружием) в ноябре 2016 года, сразу же выдан в США и сейчас дает показания, чтобы спасти себе жизнь. Есть все основания полагать, что именно турок тут выступал как главное заинтересованное лицо в кокаине. По крайней мере, в деле фигурируют только записи его переговоров с американскими агентами, где открытым текстом фигурируют наркотики.

При этом продажа оружия «мексиканцам» со складов Любишиных в Венгрии выглядела максимально легальной.

Тут дело в том, что в любых законных сделках с оружием в третьи страны должен фигурировать так называемый «сертификат конечного пользователя» («end-use»). Вообще в цепочке законной торговли оружием всегда есть конечный человек — тот, кто непосредственно будет его использовать.

В случае с Любишиными предлагалось организовать какие-то склады в Никарагуа с помощью оффшорной компании, откуда «мексиканцы» уже по факту сами забирали бы товар. За логистику должен был отвечать Хамит Насириоглу. Но ничего не случилось. Никаких «поставок оружия для мексиканского наркокартеля» не произошло. При участии венгерского антитеррористического центра (ТЕК) Любишины были арестованы, и теперь не представляется возможным доказать, что само событие преступления вообще имело место. Намерения — возможно, были, а вот действия не было. И совершенно непонятно, при чем тут Россия, поскольку Любишины торговали исключительно местным, венгерским оружием, легально выкупленным у Министерства обороны Венгрии.

Единственной их «ошибкой» было нежелание отправлять это оружие в Сирию. У младшего Любишина есть легальный бизнес в России, и пока неясно, что им предъявляет российская прокуратура . Все это нисколько их не оправдывает, если они все-таки купились на провокацию ФБР.

Но главный вывод из этой истории все-таки лежит в другом. Американские партнеры готовы всеми доступными методами мстить за непослушание. Принцип «наше оружие — наши торговцы — наши покупатели и end-user’ы» работает безотказно. И к нынешнему моменту ни один из проамериканских торговцев оружием никакого наказания не понес, хотя уже имели место и убийства, и целые вооруженные бунты на почве операции по снабжению сирийской оппозиции восточно-европейским оружием. И это только начало.