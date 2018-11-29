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Макрон намерен встретиться с саудовским принцем на G20 

Газета.Ru + ещё 18 29 ноября 2018
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует провести встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом на полях саммита G20. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, он намерен обсудить с принцем дело об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
Он также добавил, что проведет на саммите встречу с европейскими лидерами.
Макрон выразил надежду на то, что на G20 "будет раскрыта вся правда" о деле Хашукджи.
Ранее сообщалось, что Канада ввела санкции из-за дела Хашукджи.
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В мире , Ближний Восток , Другое , Саудовская Аравия , Франция
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