Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует провести встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом на полях саммита G20. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, он намерен обсудить с принцем дело об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
Он также добавил, что проведет на саммите встречу с европейскими лидерами.
Макрон выразил надежду на то, что на G20 "будет раскрыта вся правда" о деле Хашукджи.
Ранее сообщалось, что Канада ввела санкции из-за дела Хашукджи.