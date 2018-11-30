Меркель отменила встречу с Трампом

Меркель отменила встречи с Трампом и Си Цзиньпином на G20

Как отмечается, встречи должны были состояться сегодня, 30 ноября.

Ранее СМИ сообщили, что Меркель не появится на саммите G20 в первый день.

Об этом стало известно после того, как самолет Меркель совершил вынужденную посадку в Кельне по техническим причинам. Позднее немецкая газета рассказала, что власти Германии ищут криминальный след в поломке лайнера Меркель.