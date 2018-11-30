Меркель отменила встречу с Трампом

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Меркель отменила встречи с Трампом и Си Цзиньпином на G20 

Газета.Ru + ещё 8 1 час назад
Канцлер Германии Ангела Меркель отменила запланированные ранее встречи на полях саммита G20 в Аргентине c президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином, передает РИА "Новости" со ссылкой на кабмин ФРГ.
Как отмечается, встречи должны были состояться сегодня, 30 ноября.
Ранее СМИ сообщили, что Меркель не появится на саммите G20 в первый день.
Об этом стало известно после того, как самолет Меркель совершил вынужденную посадку в Кельне по техническим причинам. Позднее немецкая газета рассказала, что власти Германии ищут криминальный след в поломке лайнера Меркель.
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Цзиньпин Си , Ангела Меркель , Дональд Трамп , РИА Новости , В мире , Видео , Аргентина , Германия , Китай , США
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