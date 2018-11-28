Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стала известна самая пьющая страна Европы 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Лидером среди европейских стран по потреблению алкоголя стала Эстония, передает ТАСС со ссылкой на рейтинг экспертов проекта "Трезвая Россия".
По данным проведенного исследования, в Эстонии уровень потребления алкоголя достигает 15,35 литров чистого спирта на одного человека в год. Второе место в этом рейтинге занимает Литва, в которой аналогичный показатель составляет 13,61 литра. Тройку лидеров замыкает Чехия — 12,99 литра в год.
Меньше всего алкоголя употребляют жители Греции (6,52 литра), Италии (7,08 литра) и Швеции (7,18 литра). Сообщается, что при при составлении рейтинга эксперты использовали статистические показатели из открытых источников, включая данные Всемирной Организации Здравоохранения.
Ранее был составлен рейтинг трезвости регионов России.
Газета.Ru: последние новости
В МИД Финляндии оценили возможность возвращения Карелии в состав страны В конгрессе США призвали Трампа осудить Россию Трамп пригрозил отменить встречу с Путиным
ВОЗ , ИТАР-ТАСС , В мире , Общество , Эстония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержанный в Крыму сотрудник СБУ сделал заявление167
Путин рассказал, что будет после его ухода362
Путин прокомментировал инцидент в Черном море364
Пока вы спали: Военное положение раскололо Украину362
Новая канатная дорога в Москве сломалась на второй день56
Видео
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
00:36
В Керчь перебросили новейшее оружие России
Армия Оружие
10:23
Путин рассказал о сделке с Турцией по С-400
Политика Армия
04:08
Новая канатная дорога в Москве сломалась на второй день
Новости Москвы
01:27
В Москву придут январские морозы
Погода Новости Москвы
01:04
Американку арестовали за сладкую вату
Происшествия В мире
02:30
Писатель Елизаров госпитализирован после попытки суицида
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение