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Украинский олигарх рассказал о роли Путина в Донбассе 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Украинский олигарх Игорь Коломойский полагает, что Киеву удастся вернуть под свой контроль территорию Донецкой и Луганской областей, однако это может произойти исключительно путем переговоров. Об этом он заявил в интервью журналистке Соне Кошкиной, видеозапись доступна на YouTube-канале KishkiNa.
Коломойский заявил, что знает ситуацию в Донбассе «изнутри», и предположения о том, что неподконтрольными Киеву территориями командует Путин, смешны. «Ему выгоднее было бы интегрировать Донбасс обратно в Украину, чтобы разрушать ее изнутри. Так Донбасс ему никакой радости не приносит, кроме геморроя. Путин не является единственным, кто решает этот вопрос», — заметил он.
При этом олигарх считает, что президент России не позволит решить вопрос о будущем региона военным путем. «Если Украина задумает решать это военным путем, для этого Путин должен быть настолько слабым, чтобы он это позволил… Чего я не вижу в ближайшее время», — сказал он.
Коломойский указал, что в вопросе возвращения территорий под контроль Киева все зависит от украинских политиков, и при правильном подходе вернуть Донбасс получится быстро. «Да при чем тут Путин? (…). Мы воюем сами с собой. Как вернуть Донбасс? Надо с ними о чем-то договориться, с теми, кто там есть», — сказал он, подразумевая лидеров самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик.
«С Крымом будет потяжелее, труднее, но тоже в конечном итоге вернем», — добавил олигарх.
По его мнению, любой новый президент Украины сможет решать вопрос Донбасса с чистого листа.
Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине.
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Комментарии1
Игорь Коломойский , В мире , Политика , Украина
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