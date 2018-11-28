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Париж и Берлин выступили против ужесточения санкций в отношении России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Германия и Франция не считают необходимым ужесточать санкции в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе, пишет Die Welt.
По ее сведениям, на секретном заседании европейских дипломатов в Брюсселе обе страны высказались в том ключе, что сейчас необходимо развивать «меры по укреплению доверия». Как отмечает издание, санкции к этому не относятся, передает ТАСС.
Вместе с тем ранее сообщалось, что высокопоставленные политики из Германии, Австрии, Польши и Эстонии во вторник подняли вопрос о введении новых санкций ЕС против России в связи с задержанием трех украинских кораблей перед Керченским проливом.
Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, как Запад может навредить России в ответ на задержание украинских кораблей. При этом реакция Запада на инцидент в Керченском проливе оказалась достаточно сдержанной.
Напомним, 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины перешли государственную границу России, их задержали пограничники. СНБО Украины решил ввести военное положение.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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Комментарии1
ЕС , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Die Welt , В мире , Европа , Политика , Брюссель , Германия , Франция
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