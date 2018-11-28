Париж и Берлин выступили против ужесточения санкций в отношении России

Германия и Франция не считают необходимым ужесточать санкции в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе, пишет Die Welt По ее сведениям, на секретном заседании европейских дипломатов в Брюсселе обе страны высказались в том ключе, что сейчас необходимо развивать «меры по укреплению доверия». Как отмечает издание, санкции к этому не относятся, передает ТАСС Вместе с тем ранее сообщалось, что высокопоставленные политики из Германии, Австрии, Польши и Эстонии во вторник подняли вопрос о введении новых санкций ЕС против России в связи с задержанием трех украинских кораблей перед Керченским проливом. Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, как Запад может навредить России в ответ на задержание украинских кораблей. При этом реакция Запада на инцидент в Керченском проливе оказалась достаточно сдержанной. Напомним, 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины перешли государственную границу России, их задержали пограничники. СНБО Украины решил ввести военное положение.