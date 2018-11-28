Украина попросила США о военной базе

Киев пытается убедить США в необходимости создания военной базы на территории Украины , сообщили два источника в правящих кругах страны.

«Мы видим, что Польша ведет активные переговоры по размещению американской базы из-за угрозы со стороны Москвы. Протяженность нашей границы с Россией намного больше, поэтому мы считаем, что у нас тоже должна появиться военная база США», — заявил источник «Известий» в дипломатических кругах Украины.

Еще один собеседник добавил, что пока речь идет о кулуарных переговорах и попытках объяснить Вашингтону необходимость создания военной базы. По его словам, этот вопрос приобретает особенную актуальность на фоне «обострения в Азовском море» и очередного витка напряженности в отношениях Москвы и Киева.

Депутат от правящей партии «Блок Петра Порошенко» Иван Винник подтвердил, что тема размещения базы США на Украине действительно обсуждается с Вашингтоном.

«Если говорить о политическом уровне, диалог с американцами об этом ведется. Если о юридическом, то надо говорить, наверное, ближе к интеграции Украины в НАТО. База, конечно, нужна, это однозначно. Потому что иначе мы не можем полноценно обеспечивать нашу долгосрочную безопасность в связи с политикой Российской Федерации», — заявил парламентарий.

По его словам парламентария, военная база обеспечит долгосрочную безопасность и поможет решить некие «вопросы военного сдерживания и противодействия». Место ее расположения должно определяться «с учетом угроз военного характера, которые могут возникать в стране», заявил Иван Винник. А возникать они могут, уверен депутат, на востоке Украины и на Крымском полуострове.

Между тем ранее сообщалось, что США не собираются размещать на территории Польши базу «Форт Трамп».