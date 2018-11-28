Жители Южной Кореи выступили за отмену санкций против КНДР

Из результатов опроса, проведенного южнокорейским Национальным консультативным советом по демократическому и мирному воссоединению Кореи , стало известно, что две трети жителей Южной Кореи выступают за смягчение или отмену санкций в отношении КНДР

Согласно результатам опроса, за смягчение санкций в целях поддержания процесса денуклеаризации КНДР высказались 64% респондентов, против этого оказалось лишь 32% опрошенных, передает ТАСС

Кроме того, 61% участников опроса положительно оценили меры по снижению военной напряженности между КНДР и Республикой Корея, противоположной точки зрения придерживаются 34,9% респондентов.

Более половины (55,3%) опрошенных выразили удовлетворение темпами улучшения межкорейских отношений после прошедшей в сентябре в Пхеньяне встречи Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына . Противоположного мнения придерживаются 41,4%.

Опрос проводился среди 1 тыс. человек. Статистическая погрешность при обработке данных составляет 3,1% при уровне достоверности 95%.