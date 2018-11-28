Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Южной Кореи выступили за отмену санкций против КНДР 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Из результатов опроса, проведенного южнокорейским Национальным консультативным советом по демократическому и мирному воссоединению Кореи, стало известно, что две трети жителей Южной Кореи выступают за смягчение или отмену санкций в отношении КНДР.
Согласно результатам опроса, за смягчение санкций в целях поддержания процесса денуклеаризации КНДР высказались 64% респондентов, против этого оказалось лишь 32% опрошенных, передает ТАСС.
Кроме того, 61% участников опроса положительно оценили меры по снижению военной напряженности между КНДР и Республикой Корея, противоположной точки зрения придерживаются 34,9% респондентов.
Более половины (55,3%) опрошенных выразили удовлетворение темпами улучшения межкорейских отношений после прошедшей в сентябре в Пхеньяне встречи Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына. Противоположного мнения придерживаются 41,4%.
Опрос проводился среди 1 тыс. человек. Статистическая погрешность при обработке данных составляет 3,1% при уровне достоверности 95%.
Напомним, в минувшую субботу стало известно, что Совбез ООН ослабил санкции против КНДР.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Лавров рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Трампа Песков не ответил на слова Трампа об инциденте в Черном море На Украине оценили влияние военного положения на экономическую активность
Комментарии
Чен Ким , Совбез ООН , ИТАР-ТАСС , В мире , Азия , КНДР , Южная Корея
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо оружие России в конфликте с Украиной287
Порошенко передал сообщение Путину через Трампа
Михалков раскрыл правду о своей ориентации70
«Скоро выборы»: в Германии оценили военное положение Киева149
На Украине признали, что Киев подставил своих моряков65
Видео
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
04:39
Запад раскусил провокацию Украины
В мире Статьи
00:14
Зажгли на катке: зачем школьники палят друзей
Происшествия Статьи
03:57
Блогер случайно записал свой «смертельный» полет
Происшествия
00:24
Порошенко ввел военное положение на Украине
В мире
04:34
Чурикова прочла Путину стихи Ахматовой
Политика
00:42
В Калининграде облили краской памятник Канту
Происшествия
01:00
Дочь Осина спела прощальную песню об отце
Шоу-бизнес
03:18
Порошенко назвал главный приоритет Украины
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение