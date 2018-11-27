НАТО обещает всестороннюю поддержку Украине

Североатлантический альянс пообещал Украине политическую и практическую поддержку. Заявление сделано после инцидента в Керченском проливе.

«НАТО будет продолжать оказывать поддержку стране в рамках нашего сотрудничества», — указано в заявлении на сайте альянса.

Также НАТО осудил «незаконную и нелегитимную аннексию Крыма Россией», а Керченский мост назвал очередным нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отдельная глава была посвящена России. Альянс призывает как можно скорее «освободить украинских моряков и вернуть захваченные корабли».

Ранее Порошенко призвал НАТО усилить международное давление на Россию ради немедленного освобождения украинских моряков и кораблей, писал News.ru.