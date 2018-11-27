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НАТО обещает всестороннюю поддержку Украине 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Североатлантический альянс пообещал Украине политическую и практическую поддержку. Заявление сделано после инцидента в Керченском проливе.
«НАТО будет продолжать оказывать поддержку стране в рамках нашего сотрудничества», — указано в заявлении на сайте альянса.
Также НАТО осудил «незаконную и нелегитимную аннексию Крыма Россией», а Керченский мост назвал очередным нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
Отдельная глава была посвящена России. Альянс призывает как можно скорее «освободить украинских моряков и вернуть захваченные корабли».
Ранее Порошенко призвал НАТО усилить международное давление на Россию ради немедленного освобождения украинских моряков и кораблей, писал News.ru.
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