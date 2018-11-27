Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко заявил, что запросил разговор с Путиным и не получил ответа 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: РИА Новости
По словам президента Украины, это произошло после инцидента в Керченском проливе.
«Сразу же ночью я заказал разговор с президентом России Путиным, мы не получили ответа. И я был вынужден обратиться к канцлеру Меркель, чтобы она переговорила с Путиным с целью немедленного освобождения украинских воинов и кораблей», — заявил Порошенко в интервью украинским телеканалам.
В Кремле уже прокомментировали заявления Порошенко. «Каких-либо телефонных контактов президентов не было», — заявил Дмитрий Песков.
Говорит Москва: последние новости
Указ Порошенко о военном положении допускает отсрочку выборов президента в 2019 году Украинский военнослужащий признался в провокации в Керченском проливе Порошенко ввёл военное положение без одобрения Рады
В мире , Политика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с РФ904
Порошенко не дали поговорить с Путиным99
Появились слухи об инциденте с российской подлодкой118
Брилев прояснил ситуацию с британским гражданством
Россиян удивило странное назначение на руководящий пост540
Видео
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
04:39
Запад раскусил провокацию Украины
В мире Статьи
00:14
Зажгли на катке: зачем школьники палят друзей
Происшествия Статьи
03:57
Блогер случайно записал свой «смертельный» полет
Происшествия
00:24
Порошенко ввел военное положение на Украине
В мире
04:34
Чурикова прочла Путину стихи Ахматовой
Политика
00:42
В Калининграде облили краской памятник Канту
Происшествия
01:00
Дочь Осина спела прощальную песню об отце
Шоу-бизнес
03:18
Порошенко назвал главный приоритет Украины
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение