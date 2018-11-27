Порошенко заявил, что запросил разговор с Путиным и не получил ответа

По словам президента Украины, это произошло после инцидента в Керченском проливе. «Сразу же ночью я заказал разговор с президентом России Путиным, мы не получили ответа. И я был вынужден обратиться к канцлеру Меркель, чтобы она переговорила с Путиным с целью немедленного освобождения украинских воинов и кораблей», — заявил Порошенко в интервью украинским телеканалам. В Кремле уже прокомментировали заявления Порошенко. «Каких-либо телефонных контактов президентов не было», — заявил Дмитрий Песков.