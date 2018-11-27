На время военного положения на Украине создадут штабы обороны

Фото: Пресс-служба президента Украины

Военные администрации на время военного положения в регионах Украины создаваться не будут, вместо этого будут развернуты штабы обороны. Об этом заявил во вторник президент Украины Петр Порошенко "На время действия указа [о военном положении] военные администрации не будут создаваться, а будут создаваться только штабы обороны", — приводит его слова пресс-служба администрации президента. Порошенко уточнил, что в рамках организации территориальной обороны пройдет "проверка резерва, проверка возможностей мобилизации, проверка технического состояния, будет передислоцирована часть войск".