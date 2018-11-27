ФСБ уличили в желании убить украинских моряков

Пограничники управления ФСБ России целенаправленно вели стрельбу по кораблям Военно-морских сил (ВМС) Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» с целью уничтожения личного состава судов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования ВМС, опубликованном в Facebook

Военные опубликовали фотографии повреждений обстрелянных украинских судов с подписью: «Последствия агрессивных действий РФ в отношении кораблей ВМС ВС Украины в Керченском проливе».

«Обратите внимание на характер выстрелов. Оккупанты целенаправленно вели стрельбу с целью уничтожения личного состава, а не повреждения материально-технической части. При переходе комендор-сигнальщик малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск“ Андрей Эйдер находился на своем посту, как раз там, где вы видите пробоину в рубке украинского катера. Ранения получил как он, так и другие военнослужащие», — указали в ВМС Украины.

«Даже без слов понятно, с кем мы имеем дело. Факты четко демонстрируют вооруженную агрессию России против Украины», — добавили военные.

Инцидент в районе Керченского пролива произошел 25 ноября. Пограничное управление ФСБ России задержало три украинских корабля после того, как они пересекли российскую границу, не отреагировали на требование остановиться и начали опасные маневры. Российская сторона назвала произошедшее провокацией. В Киеве задержание кораблей сочли «актом военной агрессии».