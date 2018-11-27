Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФСБ уличили в желании убить украинских моряков 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пограничники управления ФСБ России целенаправленно вели стрельбу по кораблям Военно-морских сил (ВМС) Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» с целью уничтожения личного состава судов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования ВМС, опубликованном в Facebook.
Военные опубликовали фотографии повреждений обстрелянных украинских судов с подписью: «Последствия агрессивных действий РФ в отношении кораблей ВМС ВС Украины в Керченском проливе».
«Обратите внимание на характер выстрелов. Оккупанты целенаправленно вели стрельбу с целью уничтожения личного состава, а не повреждения материально-технической части. При переходе комендор-сигнальщик малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск“ Андрей Эйдер находился на своем посту, как раз там, где вы видите пробоину в рубке украинского катера. Ранения получил как он, так и другие военнослужащие», — указали в ВМС Украины.
«Даже без слов понятно, с кем мы имеем дело. Факты четко демонстрируют вооруженную агрессию России против Украины», — добавили военные.
Инцидент в районе Керченского пролива произошел 25 ноября. Пограничное управление ФСБ России задержало три украинских корабля после того, как они пересекли российскую границу, не отреагировали на требование остановиться и начали опасные маневры. Российская сторона назвала произошедшее провокацией. В Киеве задержание кораблей сочли «актом военной агрессии».
Последние новости
Российский министр назначил на руководящий пост неизвестного таджика Украина ввела ограничения для россиян на границе с Крымом На космодроме Восточный нашли критические дефекты
Комментарии13
ФСБ , В мире , Армия , Украина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились слухи об инциденте с российской подлодкой84
Блокировка карт россиян и другие события дня5
Россиян удивило странное назначение на руководящий пост
На Западе потребовали наказать Россию из-за Украины924
Военное положение на Украине поменялось в четвертый раз226
Видео
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
04:39
Запад раскусил провокацию Украины
В мире Статьи
00:14
Зажгли на катке: зачем школьники палят друзей
Происшествия Статьи
03:57
Блогер случайно записал свой «смертельный» полет
Происшествия
00:24
Порошенко ввел военное положение на Украине
В мире
04:34
Чурикова прочла Путину стихи Ахматовой
Политика
00:42
В Калининграде облили краской памятник Канту
Происшествия
01:00
Дочь Осина спела прощальную песню об отце
Шоу-бизнес
03:18
Порошенко назвал главный приоритет Украины
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение