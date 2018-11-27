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Главные новости вторника 

Рамблер 1 час назад

Украина отменила указ о военном положении

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что указ о военном положении на украинской территории отменен из-за ошибки.

Украина ввела ограничения для россиян

На пропускных пунктах Херсонской области на границе с Крымом ввели ограничения по пропуску граждан России.

МИД обратился с предупреждением к россиянам

Министерство иностранных дел России призвало россиян предпринимать меры предосторожности, посещая Украину после введения в стране военного положения.

Песков анонсировал важное заявление Путина

Президент России Владимир Путин в ближайшее время озвучит свою позицию по инциденту в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На Восточном нашли критические дефекты

На стартовом сооружении ракеты «Союз-2» космодрома Восточный выявлен критический дефект. Указывается, что работы были выполнены не по проекту.

На границе Украины начались потасовки

Дальнобойщики и протестующие украинцы начали вступать в столкновения друг с другом на пункте пропуска «Ягодин» на границе с Польшей.

Дороги РФ ждут изменения

Минтранс посоветовал региональным властям сменить белый цвет разметки, разделяющей встречные полосы на дорогах, на желтый.

Знарку нашли работу в сборной России

О назначении Знарка объявят 27 ноября после торжественной церемонии в Кремле. На этом мероприятии президент РФ Владимир Путин наградит орденами Дружбы чиновников и тренеров

Банки пригрозили блокировать карты россиян за переводы

Российские банки вынуждают своих клиентов доказывать «экономический смысл» операций на сумму до тысячи рублей.

Российские банки спрятали от санкций

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановления, направленные на защиту интересов российских банков, кредитных организаций и небанковских кредитных организаций, находящихся под иностранными санкциями.
Комментарии
Дмитрий Медведев , Дмитрий Песков , Владимир Путин , МИД , Минтранс РФ , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters , В мире , Видео
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