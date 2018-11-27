Украина отменила указ о военном положении
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что указ о военном положении на украинской территории отменен из-за ошибки.
Украина ввела ограничения для россиян
На пропускных пунктах Херсонской области на границе с Крымом ввели ограничения по пропуску граждан России.
МИД обратился с предупреждением к россиянам
Министерство иностранных дел России призвало россиян предпринимать меры предосторожности, посещая Украину после введения в стране военного положения.
Песков анонсировал важное заявление Путина
Президент России Владимир Путин в ближайшее время озвучит свою позицию по инциденту в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На Восточном нашли критические дефекты
На стартовом сооружении ракеты «Союз-2» космодрома Восточный выявлен критический дефект. Указывается, что работы были выполнены не по проекту.
На границе Украины начались потасовки
Дальнобойщики и протестующие украинцы начали вступать в столкновения друг с другом на пункте пропуска «Ягодин» на границе с Польшей.
Дороги РФ ждут изменения
Минтранс посоветовал региональным властям сменить белый цвет разметки, разделяющей встречные полосы на дорогах, на желтый.
Знарку нашли работу в сборной России
О назначении Знарка объявят 27 ноября после торжественной церемонии в Кремле. На этом мероприятии президент РФ Владимир Путин наградит орденами Дружбы чиновников и тренеров
Банки пригрозили блокировать карты россиян за переводы
Российские банки вынуждают своих клиентов доказывать «экономический смысл» операций на сумму до тысячи рублей.
Российские банки спрятали от санкций
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановления, направленные на защиту интересов российских банков, кредитных организаций и небанковских кредитных организаций, находящихся под иностранными санкциями.