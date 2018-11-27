Осуждённого в Белоруссии казнили через расстрел

Белоруссии казнили осуждённого по делу о «черных риелторах» из Могилева . 31-летный Семён Бережной был признан виновным по делу об убийстве нескольких человек с целью завладения их квартирами.

Комитет ООН просил приостановить исполнение приговора, но сегодня пришли сообщения, что он был приведён в исполнение через расстрел осужденного, пишет TUT.BY.

Мать другого приговорённого по этому делу к смерти Игоря Гершанкова сообщила правозащитникам, что уже месяц не получала от сына писем.

Белоруссия — единственная страна в Европе и на постсоветском пространстве, где действует смертная казнь.

Ранее сообщалось, что Израиль хочет упростить смертную казнь. News.ru писал, зачем Кнессет обсуждает законопроект о высшей мере.