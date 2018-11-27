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Задержанный в Крыму сотрудник СБУ сделал заявление
Задержанный в Крыму сотрудник СБУ сделал заявление

Осуждённого в Белоруссии казнили через расстрел 

News.ru + ещё 8 21 час назад
Фото: РИА Новости
В Белоруссии казнили осуждённого по делу о «черных риелторах» из Могилева. 31-летный Семён Бережной был признан виновным по делу об убийстве нескольких человек с целью завладения их квартирами.
Комитет ООН просил приостановить исполнение приговора, но сегодня пришли сообщения, что он был приведён в исполнение через расстрел осужденного, пишет TUT.BY.
Мать другого приговорённого по этому делу к смерти Игоря Гершанкова сообщила правозащитникам, что уже месяц не получала от сына писем.
Белоруссия — единственная страна в Европе и на постсоветском пространстве, где действует смертная казнь.
Ранее сообщалось, что Израиль хочет упростить смертную казнь. News.ru писал, зачем Кнессет обсуждает законопроект о высшей мере.
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Семен Бережной , ООН , В мире , Криминал , Могилев
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