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В Германии по ошибке депортировали россиянина, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: AP Photo / Matthias Schrader
Федеральное ведомство по миграции и беженцам Германии (BAMF) из-за ошибки депортировало запросившего предоставить убежище россиянина, сообщает телерадиокомпания Hessischer Rundfunk.
Как сообщает телерадиокомпания, 27-летний выходец из РФ и его мать направили прошение о предоставлении убежища в 2015 году. Однако 13 ноября 2017 года россиянин был депортирован из города Биденкопф в земле Гессен на родину.
В дальнейшем власти города Гисен признали депортацию незаконной. Оказалось, что в процессе рассмотрения заявления россиянина была допущена серьезная ошибка. Однако он не смог вовремя обжаловать решение, так как мужчину о нем не уведомили.
Теперь власти должны вернуть мужчину обратно в ФРГ. По словам его адвоката, это должно произойти в ближайшие недели.
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