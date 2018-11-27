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Британию уличили в имперских замашках 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Réseau Voltaire / Wikimedia
Документы британского центра Integrity Initiative показывают, что Великобритания не отказалась от идеи контроля мирового порядка. Об этом рассказала лидер небольшой немецкой партии Движение за гражданские права «Солидарность» Хельга Цепп-Ларуш, передает РИА Новости.
По мнению политика, «это миф, что Британская империя больше не существует — они просто сменили внешний вид». Она считает, что сейчас главной задачей Лондона является «сохранение старой парадигмы британского контроля мирового порядка».
Достигается эта цель через противодействие восстановлению России в качестве глобального игрока, отмечает Цепп-Ларуш. Кроме того, британцы намерены мешать подъему Китая. «Для достижения этой цели они вмешиваются насколько могут во все страны в мире», — отметила глава движения.
Политик добавила, что странам Европы следует изучить имена агентов влияния британской разведки, координируемых через посольства на их территориях. Она полагает, что после этого люди поймут, что «именно Британская империя — главная причина нынешней угрозы войны».
В то же время Цепп-Ларуш допустила, что часть утекших в сеть материалов центра Integrity Initiative может быть ненастоящей. Несмотря на это, общая история полностью соответствует образу действия разведки Великобритании, считает она.
23 ноября хакерская группировка Anonymous опубликовала документы Integrity Initiative, которые включают инструкции по борьбе с российской пропагандой и примеры дезинформации со стороны Москвы. Хакеры утверждают, что данный проект финансируется правительством Великобритании и работает в целом ряде стран, в том числе Германии, Франции, Испании.
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РИА Новости , В мире , Европа , Великобритания
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