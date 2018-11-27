Порошенко назвал главный приоритет Украины

Президент Украины Пётр Порошенко в своём Twitter рассказал, что в настоящее время является приоритетом для Киева.

«Сегодня нашим главным приоритетом должно стать давление на Кремль, чтобы вернуть домой 23 украинских военных и три украинских корабля», — написал он.

Президент также поблагодарил партнёров в СБ ООН за поддержку, которую они оказали Киеву.

25 ноября в ФСБ сообщили, что три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу, после чего были задержаны.

После этого в некоторых регионах Украины было введено военное положение на 30 дней.