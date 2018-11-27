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Порошенко назвал главный приоритет Украины 

RT на русском 3 часа назад
Президент Украины Пётр Порошенко в своём Twitter рассказал, что в настоящее время является приоритетом для Киева.
«Сегодня нашим главным приоритетом должно стать давление на Кремль, чтобы вернуть домой 23 украинских военных и три украинских корабля», — написал он.
Президент также поблагодарил партнёров в СБ ООН за поддержку, которую они оказали Киеву.
25 ноября в ФСБ сообщили, что три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу, после чего были задержаны.
После этого в некоторых регионах Украины было введено военное положение на 30 дней.
RT на русском: последние новости
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Петр Порошенко , ФСБ , Совбез ООН , В мире , Видео , Украина
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