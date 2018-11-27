Глава МИД ФРГ: Европа заинтересована в сохранении ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) выгоден Европе, она заинтересована в его сохранении. Об этом заявил во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на Берлинском форуме внешней политики, организованном Фондом Кёрбера.

"Мы можем больше всех потерять в свете как торгового конфликта между США и Китаем, так и стратегического обострения отношений между США, с одной стороны, и Россией и Китаем, с другой", — заметил Маас. "Неуверенность относительно существования ДРСМД является только одним из примеров этому, ведь прежде всего Европе выгоден этот договор, и мы в этой связи испытываем большой интерес в том, чтобы он и впредь соблюдался", — сказал глава МИД.

Маас призвал "усилить сплоченность в Европе". "Или же мы рискуем будущим этого амбициозного проекта", — считает он. "Европа должна утвердиться в геополитических условиях, которые определяются все более обостряющимся конфликтом между крупными державами", — полагает министр. При этом трансатлантическое партнерство он считает "стратегической необходимостью".