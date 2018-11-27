Глава МИД ФРГ: Европа заинтересована в сохранении ДРСМД 

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) выгоден Европе, она заинтересована в его сохранении. Об этом заявил во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на Берлинском форуме внешней политики, организованном Фондом Кёрбера.
"Мы можем больше всех потерять в свете как торгового конфликта между США и Китаем, так и стратегического обострения отношений между США, с одной стороны, и Россией и Китаем, с другой", — заметил Маас. "Неуверенность относительно существования ДРСМД является только одним из примеров этому, ведь прежде всего Европе выгоден этот договор, и мы в этой связи испытываем большой интерес в том, чтобы он и впредь соблюдался", — сказал глава МИД.
Маас призвал "усилить сплоченность в Европе". "Или же мы рискуем будущим этого амбициозного проекта", — считает он. "Европа должна утвердиться в геополитических условиях, которые определяются все более обостряющимся конфликтом между крупными державами", — полагает министр. При этом трансатлантическое партнерство он считает "стратегической необходимостью".
Президент США Дональд Трамп 20 и 22 октября публично заявил о намерении выйти из ДРСМД. Официальное уведомление на этот счет Вашингтон Москве пока не передавал. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отметил 31 октября, что это оповещение последует "в надлежащее время".