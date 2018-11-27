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СБУ подтвердила задержание сотрудников в Азовском море 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что сотрудники СБУ находились на украинских кораблях в Керченском проливе.
«Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи контрразведывательного обеспечения подразделения ВМС Украины», — сказал Грицак, пишет «360».
Как ранее писал News.ru, командующий Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные, задержанные Федеральной службой безопасности РФ (ФСБ) в Керченском проливе, подверглись физическому и психологическому давлению и дали ложные показания.
Утром 25 ноября корабли украинских ВМС «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» незаконно пересекли государственную границу России. В результате российские пограничники были вынуждены обстрелять украинские суда.
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Василий Грицак , Игорь Воронченко , ФСБ , СБУ , В мире , Видео , Украина
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